Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
27.11.19 16:26

В парламент Беларуси внесен законопроект об освобождении экс-президента от уголовного преследования за действия, совершенные во время пребывания у власти

Депутат Палаты представителей Беларуси Анна Канопацкая внесла на рассмотрение в парламент законопроект о гарантиях экс-президенту.

беларусь

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Euroradio.fm".

Как объясняет сама депутат, сегодня в белорусском законодательстве есть значительный пробел в вопросах преемственности и сменяемости власти. Поэтому она предлагает принять закон "О гарантиях Президенту Республики Беларусь, который прекратил исполнение своих полномочий, и членам его семьи".

Она предлагает сохранить за экс-президентом и его семьей медобслуживание на прежнем уровне, назначить высокую пенсию членам семьи экс-президента после его смерти. Экс-президенту предлагается оставить одну из государственных резиденций, а также правительственную связь.

Канопацкая предлагает дать экс-президенту гарантии неприкосновенности и избавить его от административного и уголовного преследования за действия, совершенные во время президентства.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Я и Ельцину, и Путину говорил: Калининград - это наша область, мы за нее отвечаем, а не Россия, - Лукашенко

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100