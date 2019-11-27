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27.11.19 16:41

У Зеленского и Путина будет отдельная встреча после саммита в "нормандском формате", - помощник Путина Ушаков

Президенты России и Украины смогут провести в Париже 9 декабря отдельную встречу после встречи в "нормандском формате".

У Зеленского и Путина будет отдельная встреча после саммита в "нормандском формате", - помощник Путина Ушаков

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом заявил помощник Путина Юрий Ушаков.

"Я думаю, что к этому идет дело, чтобы провести отдельную встречу... Они будут находиться в одном помещении. Думаю, они переговорят друг с другом", - предположил Ушаков.

По его словам, программа визита Путина в Париж пока не согласовывалась, но она будет включать три элемента: переговоры, рабочий обед и пресс-конференцию.

Напомним, ранее глава МИД РФ заявил, что на саммите "нормандской четверки" РФ призовет Украину к "прямому диалогу с Донбассом".

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