Швейцарцы или немцы видят слово "Укроборонпром" – и все, моментально отказ. Он для них токсичен, - директор FED Попов

Об этом в интервью Цензор.НЕТ сообщил президент ассоциации "Укравиапром", председатель правления АО FED Виктор Попов.

"Придет "Антонов" сегодня, к примеру, к "Эйрбас" и скажет: "Слышишь, давай я тебе буду делать крыло". Он скажет: "Кто там будет договариваться, "Укроборонпром"? Эээ, нет". Допустим, сегодня мы покупаем оборудование в Европе. Это страшное дело. Ты посылаешь письмо "Укроборонпрома", потом "Антонова". Швейцарцы или немцы видят слово "Укроборонпром" – и все, это моментально отказ, потому что у них предприятиям, которые занимаются оборонкой, запрещено продавать оборудование без специальной лицензии, которую надо очень долго получать, и никто не станет с этим возиться!" - рассказал Попов, упрекнув украинских чиновников в том, что они не изучают современное европейское законодательство.

Он также убежден, что гражданскую авиацию "нужно обелить".

"Отделить ее от ассоциативной связи с оборонной промышленностью. Сделать так, как и во всем мире! Нам необходимо агентство для развития транспортной и пассажирской авиации Украины!" - сказал Попов.

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Полный текст интервью с Виктором Поповым читайте здесь.