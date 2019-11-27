Около 25 000 гривен, - Мендель о своей зарплате

Об этом Юлия Мендель рассказала в интервью журналистке Наталье Влащенко, информирует Цензор.НЕТ.

25 (тысяч гривен. - Ред.). Немножко больше иногда. Ну, как 25... Там 15, потом какие-то вот надбавки: за язык, за диссертацию, за еще что-то... И потом я летаю (в командировку. – Ред.), и там, типа, 100-200 долларов, вот где-то так", - сказала Мендель.

В постановлении Кабинета министров Украины указано, что должностной оклад пресс-секретаря президента Украины составляет 15 720 грн.

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