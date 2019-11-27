Монахова назначена языковым омбудсменом, - Кабмин

Об этом сообщил в Facebook присутствовавший на заседании правительства народный депутат Алексей Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.

"Уполномоченным по защите государственного языка Кабмин назначил Монахову Татьяну Васильевну", - написал он.

Кандидатуру Татьяны Монаховой подало Министерство культуры, молодежи и спорта.

Татьяна Монахова - доктор филологических наук, доцент, заведующая кафедрой журналистики Черноморского университета имени Петра Могилы.

Читайте на Цензор.НЕТ: Минюст предлагает на пост языкового омбудсмена Монахову, кандидатуру которой ранее подало Минкультуры. ДОКУМЕНТ

Монаховой 39 лет. Высшее образование получала в Николаевском педагогическом университете имени Сухомлинского (специальность - учитель украинского языка и литературы и английского языка и зарубежной литературы).

Докторскую диссертацию защитила в 2015 году (тема - "Современные стратегии текстосложения в украинском языке").

Автор монографии "Народничество, модернизм и постмодернизм в лингвистике", автор пособий "Дискурсивная риторика", "Украинская диалектология", "Культура украинского языка". Издается в Николаеве.

Также на Цензор.НЕТ: Десятки деятелей культуры и науки просят премьер-министра Гончарука назначить языкового омбудсмена вопреки затягиванию Минюста

Должность языкового омбудсмена предусмотрена законом "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".