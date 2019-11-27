Сегодня Украина является хорошим местом для инвестиций, - Зеленский на Украинско-литовском экономическом форуме в Вильнюсе. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Украину и Литву объединяют давние экономические связи. Их корни уходят во времена торгового пути "из варяг в греки" и даже глубже. Торговые связи между нашими народами никогда не прекращались, активно развивались и приобретали новые качественные формы", - отметил президент.

Зеленский подчеркнул, что значительный опыт литовских предпринимателей о сотрудничестве с ведущими компаниями Европы и успешная адаптация к европейским стандартам позволят совместно наращивать выгодные экономические связи и выходить на рынки других стран.

Глава государства призвал литовский бизнес инвестировать в Украину.

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"Хочу обратиться к представителям литовских компаний, которые присутствуют в этом зале: сегодня Украина является хорошим местом для инвестиций. Приятно, что в последние годы литовские компании не только не оставили украинский рынок, но и продолжили развивать свои инвестиционные проекты ", - подчеркнул Зеленский.

В качестве примера он назвал литовские компании, работающие в Украине: "БТ Инвест" ( "Новус"), "Трайдянис", "Модус Групп", "БОД Групп" и другие.

Президент назвал символичным, что 27 ноября открывается вторая литовская солнечная электростанция в Ивано-Франковской области.

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"Инвестируйте в Украину! Надеемся, что результатом работы форума будут новые идеи и новые взаимовыгодные связи между предприятиями, компаниями и отдельными регионами Украины и Литвы ", - резюмировал глава государства.