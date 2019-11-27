Работа нелегальной АЗС остановлена в Сумах, изъято ТМЦ на 1 млн грн, - ГФС. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.
В рамках проведения операции "Акциз-2019" было установлено, что одно из местных предприятий без наличия соответствующих разрешительных документов осуществляет реализацию горюче-смазочных материалов через АЗС, расположенную на территории областного центра.
По результатам проведенных мероприятий демонтировано оборудование АЗС (заправочный дизельный модуль с колонкой для отпуска горючего) и изъято из незаконного оборота 24,1 тонны дизельного топлива.
Изъятые товарно-материальные ценности общей ориентировочной стоимостью более 1 млн грн переданы на ответственное хранение.
По отношению к представителю предприятия-правонарушителя составлен протокол об административном правонарушении по ч.1 ст.164 КУоАП.