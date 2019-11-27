Офис генпрокурора должен заработать с 1 января, аттестация прокуроров в регионах продлится до сентября 2020 г, - Рябошапка

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В конце декабря этого года закончится аттестация прокуроров в ГПУ, будет введена система оценки работы прокуроров. С 1 января мы планируем, что будет работать уже Офис генерального прокурора, а также обновлённый тренинговый центр", - рассказал Рябошапка.

Аттестация прокуроров региональных прокуратур, по словам руководителя Генпрокуратуры, продлится до средины 2020 года, в местных же управлениях этот процесс планируется закончить до сентября следующего года.

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"До декабря 2020 года мы надеемся полностью внедрить электронную систему уголовного судопроизводства во всех органах уголовной юстиции", - добавил Рябошапка.