Расследование дел Майдана: комитет Рады поддержал перевод следователей ГПУ в ГБР без конкурса

Об этом сообщил член кадровой комиссии ГПУ Александр Леменов, информирует Цензор.НЕТ.

"Теперь решение за сессионным залом, который должен проголосовать за законопроект №2116. Во-первых, он в чем-то совершенствует работу ГБР (далеко не идеально, но необходимо), перезагружает руководство бюро (хотя там и так "братская могила"), а также дает возможность продолжить следствие по евромайдану", - написал он.

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С 20 ноября 2019 года Генеральная прокуратура потеряла функцию следствия. В связи с этим Управление специальных расследований подлежит расформированию. Его сотрудникам предложили выбор: продолжить следствие в составе Государственного бюро расследований или осуществлять процессуальное руководство по этим делам в ГПУ после переаттестации. Горбатюк отказался писать заявление на переаттестацию по установленному руководством Генпрокуратуры образцу, так как, по его мнению, оно не соответствует действующему законодательству.

21 октября генпрокурор Рябошапка подписал приказ о создании департамента процессуального руководства (не путать с досудебным расследованием) в производствах о преступлениях, совершенных в связи с протестами 2013-2014 годов, а через два дня бывшего начальника управления специальных расследований ГПУ, которое занималось делами Майдана, Сергея Горбатюка уволили из Генпрокуратуры. Департамент ГПУ по расследованию дел Майдана возглавил бывший замначальника другого подразделения Виктор Мысяк, его замом стал Алексей Донской из управления Горбатюка.

Следствие по делам Майдана остановлено минимум до 3 декабря, из-за того, что в Верховной Раде не успели проголосовать за изменения в закон о ГБР.