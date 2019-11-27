Адвокат Небесной Сотни Закревская продолжит голодовку до принятия Радой правки для возобновления расследования дел Майдана

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она сообщила LB.ua.

"Да, хотя бы до принятия правок. Я надеюсь, что увижу сдвиги относительно увеличения штата [следователей] или по созданию управления начнутся какие-то действия... Рябошапка [генпрокурор] тут ни при чем. По представлению Кабмина решается создание управления, но увеличение штата - это директор ГБР", - отметила правозащитница.

Адвокат пояснила, что после представления Кабмина, создание управления должно быть одобрено президентом.

"Все равно необходимо создать это управление, для этого не нужны правки в закон", - подчеркнула Евгения Закревская.

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Напомним, полную голодовку в знак протеста против остановки следствия по делам Майдана 22 ноября объявила адвокат семей Небесной Сотни Евгения Закревская. Она обещает голодать до тех пор, пока следователи по делам Майдана не получат право перейти в ГБР и возобновить расследование.

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С 20 ноября 2019 года Генеральная прокуратура потеряла функцию следствия. В связи с этим Управление специальных расследований подлежит расформированию. Его сотрудникам предложили выбор: продолжить следствие в составе Государственного бюро расследований или осуществлять процессуальное руководство по этим делам в ГПУ после переаттестации. Горбатюк отказался писать заявление на переаттестацию по установленному руководством Генпрокуратуры образцу, так как, по его мнению, оно не соответствует действующему законодательству.

21 октября генпрокурор Рябошапка подписал приказ о создании департамента процессуального руководства (не путать с досудебным расследованием) в производствах о преступлениях, совершенных в связи с протестами 2013-2014 годов, а через два дня бывшего начальника управления специальных расследований ГПУ, которое занималось делами Майдана, Сергея Горбатюка уволили из Генпрокуратуры. Департамент ГПУ по расследованию дел Майдана возглавил бывший замначальника другого подразделения Виктор Мысяк, его замом стал Алексей Донской из управления Горбатюка.

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Следствие по делам Майдана остановлено минимум до 3 декабря, из-за того, что в Верховной Раде не успели проголосовать за изменения в закон о ГБР.