Кабинет министров выделил более 2 млрд гривен на автобусы, столовые и оборудование для школ

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Более 800 млн грн мы направили на современное оборудование и технологии для школьников, более 1 млрд грн будет направлено на образовательную сферу, а именно - на приобретение школьных автобусов. 600 млн - на ремонт и оборудование столовых, потому что у нас в этом году огромное количество пищевых отравлений, качество системы питания детей в школах оставляет желать лучшего", - сказал премьер-министр Алексей Гончарук.

"Ситуация, когда в 21 веке ученики школ не имеют доступа к теплым туалетам, - неприемлема. Однако положительным является то, что мы сдвинулись проблему с места, и уже есть первые результаты. К примеру, в течение 2019 года, по данным местных властей, в школах должны быть оборудованы 848 внутренних туалетов. И в следующем году мы сможем еще создать их в школах", - отметила министр образования и науки Анна Новосад.

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Создание теплых туалетов будет проходить на основе софинансирования с местными властями. Однако объем дополнительных инвестиций, которые должны приложить к государственным средствам местные органы самоуправления, будет разным. Так, документ предусматривает, что не менее 30% суммы должны добавить г. Киев, города областного значения, объединенные территориальные общины с административным центром в городе областного значения, а также области; не менее 10% суммы - районы и объединены территориальные общины; не менее 5% суммы - села (поселки), имеющие статус горных населенных пунктов, и населенные пункты, расположенные на линии соприкосновения.

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