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27.11.19 18:01

Решение было тяжелое и непопулярное, но его правильность подтвердилась, - Филатов о переподсоединении отопления от Приднепровской ТЭС

Переподсоединение от Приднепровской ТЭС части абонентов левого берега стало одним из самых острых вопросов 50-й очередной сессии горсовета Днепра. Как известно, в этом отопительном сезоне они начали получать тепло от коммунальных предприятий. Если бы город не пошел на такой шаг, сейчас около 17 000 человек стали бы заложниками ситуации на Приднепровской ТЭС, которая сейчас приостановила работу.

филатов


"На что надо отдельно обратить внимание: это решение - непопулярное, тяжелое. Оно понесло за собой определенный социальный негатив. Однако его правильность подтвердилась, когда мы получили отдельное письмо (от руководства Приднепровской ТЭС, - ред.). К сожалению, из-за импорта дешевой российской электроэнергии в Украине Приднепровская ТЭС приостанавливает работу. Кроме того, как мне известно (а я человек достаточно осведомленный), такая же ситуация будет и на других ТЭС в стране ", - заявил мэр Днепра Борис Филатов во время брифинга по итогам сессии 27 ноября.

Так, по информации мэра Днепра, следующие приостановления работы ожидаются на угольных предприятиях, в частности, "Павлоградугле".
"Можете представить себе, если бы мы не переподсоединили часть абонентов левого берега от Приднепровской ТЭС на поставку тепла от городских коммунальных предприятий, то что бы мы делали сегодня - после того, как Приднепровская ТЭС переходит на режим, когда часть персонала отправляется в отпуск и переводится на две трети оклада. Условно, 800 человек сейчас, до решения этой ситуации, могут остаться без работы ", - добавил Борис Филатов.
В то же время тариф, который был у части левобережных абонентов Приднепровской ТЭС, не учитывал поставки тепла сетями до квартир. Разницу с подачи отопления километрами труб оплачивал город. То есть фактически - жители правого берега.

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