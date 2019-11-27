Зеленский обсудил со спикером парламента Литвы Пранцкетисом сотрудничество в ПАСЕ и новые КПВВ на админгранице с оккупированным Крымом. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Глава государства поблагодарил за твердую позицию литовского парламента по поддержке Украины и отметил соответствующие инициативы литовских депутатов.

"Мы знаем, что принято восемь резолюций Сеймаса в поддержку Украины. Мы это очень ценим. Как и признание депортации крымскотатарского народа геноцидом. Для нас это важно", - отметил Зеленский.

Президент рассказал о временных КПВВ, возведенные на админгранице с Крымом. "Приезжайте и посмотрите, которого они уровня - они европейские, удобные и нужные для людей", - сказал Президент.

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Зеленский отдельно отметил деятельность депутатской группы ProUkraine и "Группы друзей украинского Крыма" в Сеймасе Литвы.

Глава Украинского государства также выразил благодарность за неизменную солидарность Литовской Республики с Украиной в рамках международных парламентских форматов, прежде всего в Парламентской ассамблее Совета Европы. В этом контексте он высоко оценил инициативу "Балтик плюс" в ПАСЕ.

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"Для Украины очень важна твердая поддержка Литвы в ПАСЕ", - подчеркнул Зеленский.