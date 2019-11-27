"Глобальная политика не является вашей сильной стороной", - Пристайко раскритиковал Аррle за обозначение Крыма российским

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Twitter.
"Apple, представьте, как вы кричите, что ваш дизайн и идеи, годы работы, и часть вашего сердца украденные вашим злейшим врагом, а кого-то равнодушного совсем не трогает ваша боль. Вот какие ощущения бывают, когда вы называете Крым российской землей", - написал Пристайко.
Кроме того, министр посоветовал Apple сосредоточиться на высоких технологиях и развлечениях.
"Глобальная политика не является вашей сильной стороной", - отметил он.
Ранее стало известно, что компания Apple отреагировала на российские требования и стала обозначать Крым частью России в своих приложениях.