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27.11.19 20:48

"Глобальная политика не является вашей сильной стороной", - Пристайко раскритиковал Аррle за обозначение Крыма российским

Глава МИД Украины Вадим Пристайко раскритиковал американскую компанию Apple за обозначение на ее картах Крыма как части России.

пристайко

Как передает Цензор.НЕТ,  об этом он написал в Twitter.

"Apple, представьте, как вы кричите, что ваш дизайн и идеи, годы работы, и часть вашего сердца украденные вашим злейшим врагом, а кого-то равнодушного совсем не трогает ваша боль. Вот какие ощущения бывают, когда вы называете Крым российской землей", - написал Пристайко.

Кроме того, министр посоветовал Apple сосредоточиться на высоких технологиях и развлечениях.

"Глобальная политика не является вашей сильной стороной", - отметил он.

Ранее стало известно, что компания Apple отреагировала на российские требования и стала обозначать Крым частью России в своих приложениях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Apple признала оккупированный Крым российским, но только для россиян

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