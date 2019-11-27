Посмотрим, способна ли Украина контролировать выполнение своих же санкций против РФ, - журналист Казанский об импорте удобрений

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Обозреватель", цитируя сообщение на странице Дениса Казанского в Фейсбуке.

Казанский приводит в пример рынок минеральных удобрений, и напоминает, что некоторое время назад [с июля 2019 года, - ред.] Украина ввела эмбарго на поставку удобрений из России, и это благотворно отразилось на внутреннем производителе.

"Правда, тут пишут, что РФ сейчас пытается обходить это эмбарго путём поставок через другие государства. Но теперь по этим фактам начато расследование Межведомственной комиссией по международной торговле при Министерстве экономического развития. И при желании, все хитрые схемы обхода эмбарго можно вскрыть и прекратить", - пишет Казанский.

Журналист считает, что в современном мире сделать это несложно.

По мнению Казанского, расследование в отношении импорта запрещенных российских удобрений в Украину из третьих стран даст ответ на вопрос – есть ли у Кабинета министров Украины желание вводить санкции против российских товаров и контролировать их выполнение?

"Если будет доказано, что российская продукция или удобрения из российского сырья таки попадают в Украину, Кабинету министров придётся реагировать, иначе это будет означать, что Украина просто не способна защищать себя от российских товаров, на которые сама же и ввела санкции", - пишет Казанский.

По мнению журналиста, за шесть лет войны против страны-оккупанта так и не были разработаны и введены какие-либо осмысленные санкции.

"Точечно, половинчато и бессистемно меры принимались, но в целом достойной реакции на агрессию и захват украинской собственности так и не последовало, - подытожил Казанский.

Издание напоминает, что в данный момент Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) проводит два специальных расследования в отношение импорта удобрений в Украину с целью выявления незаконных поставок в Украину удобрений российского происхождения из третьих стран. С инициативой расследования выступили украинские производители и профильные организации, в частности – Союз химиков Украины "Днепразот", "Черкасский Азот", "Ровноазот", Северодонецкий "Азот" и Одесский припортовый (ОПЗ).

Ранее экс-глава правления ПАО "Днепразот", эксперт химической отрасли Александр Дубинин заявил, что Украина должна контролировать происхождение всех импортируемых удобрений, вне зависимости от страны-поставщика. По мнению эксперта, продукция российского химпрома не должна попадать в Украину через другие страны, поскольку в отношении неё действуют санкции Кабинета министров Украины.