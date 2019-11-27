Шведский премьер Левен на следующей неделе приедет в Киев, - посольство

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу посольства Швеции в Киеве.

Отмечается, что Левен также встретится с представителями украинского гражданского общества и выпускниками Киевской школы экономики, которую Швеция поддерживает.

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"Российская агрессия против Украины и аннексия Россией Крыма, повестка дня реформ в Украине и сотрудничество Швеции с Украиной в сфере реформ, вопросы двусторонней торговли и отношения между ЕС и Украиной будут в фокусе предстоящего визита", - говорится в сообщении.

Кроме того, в посольстве сообщают, что Швеция ежегодно выделяет около 240 млн шведских крон (примерно 25 млн долл. США) на поддержку процесса реформ в Украине. Шведская поддержка ориентирована на укрепление демократии и эффективное государственное управление, права человека, гендерное равенство, окружающую среду и энергоэффективность, а также имплементацию Соглашения об ассоциации Украина-ЕС.

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