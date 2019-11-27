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27.11.19 21:41

Незаконный экспорт леса в одну из стран Ближнего Востока прекращен в Черновицкой области, - СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины в Черновицкой области блокировали нелегальный экспорт оптовых партий лесоматериалов на Ближний Восток на сумму почти 2,8 млн грн.

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Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Трое коммерсантов и доверенное лицо фирмы-экспортера организовали механизм противоправного перемещения лесопродукции за границу. Дельцы нелегально скупали противоправно срубленные на территориях местных лесхозов деревья для изготовления пиломатериалов", - отмечается в информации.

Так, для легализации готовой продукции и оформления таможенной документации злоумышленники применяли схему двойного использования товарно-транспортных накладных предпринимателей из других регионов.

"Во время обысков на территории складов, производства и в транспортных средствах фигурантов дела правоохранители изъяли партию лесопродукции стоимостью почти 2,8 млн грн", - сказано в сообщении.

В рамках уголовного производства, начатого по ч.3 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к сделке.

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