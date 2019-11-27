Альперина подозревают в создании преступной организации, уклонении от налогов и злоупотреблении служебным положением, - НАБУ

Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро, передает Цензор.НЕТ.
"Сейчас детективы НАБУ и прокуроры САП совершают необходимые процессуальные действия, связанные с личным вручением этому лицу уведомления о подозрении", - говорится в сообщении.
Следствие считает, что задержанный совершил преступления, предусмотренные ч. 1 ст. 255 (Создание преступной организации с целью совершения тяжкого или особенно тяжкого преступления, а также руководство такой организацией или участие в ней, или участие в преступлениях, совершенных такой организацией, а также организация, руководство или содействие встрече (сходке) представителей преступных организаций или организованных групп для разработки планов и условий общего совершения преступлений, материального обеспечения преступной деятельности или координации действий объединений преступных организаций или организованных групп - наказываются лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет), ч. 3 ст. 212 (Умышленное уклонение от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей, которые входят в систему налогообложения, введенных в установленном законом порядке, содеянное лицом, ранее судимым за уклонение от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей, или если они привели к фактическому непоступлению в бюджеты или государственные целевые фонды средств в особо крупных размерах - наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества), ч. 2 ст. 364 (Злоупотребление властью или служебным положением, т.е. умышленное, из корыстных мотивов или в других личных интересах или в интересах третьих лиц, использование служебным лицом власти или служебного положения вопреки интересам службы, если оно послужило причиной тяжких последствий - наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет) УК Украины. Решается вопрос об избрании Вадиму Альперину меры пресечения.
Напомним, одесский бизнесмен Вадим Альперин предлагал взятку в 800 тысяч долларов детективам НАБУ за снятие арестов со счетов подконтрольных ему предприятий.
30 ноября 2017 года в ГПУ сообщили, что Печерский районный суд арестовал Альперина на 2 месяца с возможностью внесения залога в 21 млн гривень. Позже Апелляционный суд Киева уменьшил сумму залога для Альперина до 141 тысячи гривен. После внесения залога он вышел из-под стражи.
В интервью "Цензор.НЕТ" сотрудничавший с НАБУ Евгений Шевченко рассказал, что "Альперин предложил миллион долларов за снятие ареста со своих счетов".
Летом 2019 года журналист Евгений Плинский заявил, что и.о начальника Одесской таможни Владимир Передерий и одесский контрабандист Вадим Альперин организовали схему, по которой за два месяца украли из госбюджета 110 миллионов гривен.
26 ноября НАБУ задержало замглавы киевской таможни Сергея Тупальского и еще 6 человек по делу Альперина. Президент Владимир Зеленский пообещал подарок за помощь в поимке самого Альперина.