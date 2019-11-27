Посольство Украины в США обратилось к руководству Apple и в Госдеп из-за обозначения Крыма как территории РФ

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу посольства в Фейсбук.

"Посольство Украины в США безотлагательно обратилось к руководству американской компании Apple с призывом исправить некорректное обозначение Крыма как части России в приложениях компании.

Украинские дипломаты также обратили внимание Государственного департамента и других компетентных ведомств США на сложившуюся ситуацию", - гововрится в сообщении.

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Напоминаем, ранее стало известно, что в сервисах Apple, которыми пользуются граждане РФ, оккупированный Крым теперь отображается как территория России. Пользователи со всего остального мира по-прежнему видят его как территорию Украины.