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27.11.19 22:32

Киевский апелляционный суд отпустил под домашний арест "беркутовца" Шаповалова, обвиняемого в расстрелах на Майдане

Киевский апелляционный суд сегодня освободил из-под стражи Виктора Шаповалова, экс-командира роты батальона милиции особого назначения "Беркут", обвиняемого в превышении власти и служебных полномочий 18 февраля 2014 года во время протестов на Майдане, что привело к тяжелым последствиям.

беркут,шаповалов

Как передает Цензор.НЕТ, об этом стало известно из сообщения на странице Адвокационной Совещательной Группы (адвокаты семей Небесной Сотни).

"Суд смягчил меру пресечения Шаповалову на ночной домашний арест (с 22 до 6 утра), без ношение браслета. На основании того, что согласно ч.5 ст 72 УК (так называемый "Закон Савченко") обвиняемый провел под стражей "9 лет" - зачисление "день за два", согласно вышеприведенной нормы) - с 10 лет, то есть максимально возможного срока лишения свободы, предусмотренного для преступлений, в которых обвиняется Шаповалов", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, суд не информировал ни потерпевших, ни их представителей об апелляционной жалобе Шаповалова.

Напомним, Виктор Шаповалов находится под стражей с 2015-го года. Обвинительный акт в отношении Шаповалова было передано в суд в ноябре 2016 года. В деле по обвинению Шаповалова - 108 потерпевших, и на данный момент продолжается стадия их допроса. Следующее заседание по делу должно состояться 18 декабря.

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Напомним, Виктор Шаповалов - один из немногих экс-беркутовцев, который не бежал из Украины и уже третий год находится в СИЗО. Ему инкриминируют избиение и издевательства над активистами Майдана, незаконное использование оружия и злоупотребление служебным положением.

По версии следствия, 18 февраля 2014 года харьковская и львовская роты на улице Институтской и Крепостном переулке стреляли по протестующим и забрасывали их свето-шумовыми гранатами. От действий силовиков пострадали 86 майдановцев.

Шаповалову грозит до 10 лет лишения свободы.

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