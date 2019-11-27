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27.11.19 22:43

Наша цель - в 2023 году достигнуть условий необходимых для подачи заявки в ЕС, - Порошенко приветствовал новый состав Еврокомиссии

Пятый президент Украины Петр Порошенко приветствовал избрание нового состава Еврокомисии.

Наша цель - в 2023 году достигнуть условий необходимых для подачи заявки в ЕС, - Порошенко приветствовал новый состав Еврокомиссии

Как передает Цензор.НЕТ об этом говорится в Фейсбуке Порошенко.

В сообщении отмечается: "Искренне поздравляю с утверждением новый состав Европейской Комиссии, который в следующие 5 лет будет отвечать за деятельность Евросоюза.

Верю, что Еврокомисиия активизирует курс на содействие всесторонней интеграции Украины в ЕС, защиту ее суверенитета и территориальной целостности в рамках международно признанных границ, а также внедрение общих демократических ценностей.

Наша цель остается неизменной: должны сделать все, чтобы уже к 2023 году достичь условий, необходимых для подачи заявки на членство в ЕС".

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