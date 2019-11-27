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27.11.19 22:58

Я буду подавать апелляцию, - Садовый о решении Антикоррупционного суда про определение ему залога в миллион грн

Городской председатель Львова Андрей Садовый собирается подавать апелляцию на решение Антикоррупционного суда, которым ему избрана мера пресечения в виде внесения залога в размере 1 млн 56 тыс. гривен.

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 Об этом он сказал после заседания суда, передает корреспондент Цензор.НЕТ,

"Что касается решения. Оно не вполне соответствует здравому смыслу, потому что мы ожидали, что будет полностью отказано прокуратуре в любом обеспечении.

Поэтому я буду, конечно подавать апелляцию, требовать, чтобы не было никакого обеспечения. Это дело не имеет никакого смысла, земля полностью в собственности громады города, убытки государству не нанесены, а наоборот есть плюс в том, что привлеченный инвестор и в бюджет города поступило 52 млн", - сказал Садовый.

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Напомним, 21 ноября представители Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) вручили Садовому уведомление о подозрении в злоупотреблении служебным положением в деле продажи участка земли под индустриальный парк от 2015 года. "Во время расследования установлено и подтверждено выводами экспертов и специалистов, что более 23,49 га земель были проданы по договору купли-продажи должностными лицами Львовского горсовета в нарушение требований действующего законодательства по заниженной цене как земли промышленности", - указано в сообщении САП.

Также в прокуратуре установили, что проданный участок не принадлежит городу Львову, а Рясне-Русскому сельсовету Яворовского района Львовской области как земля сельскохозяйственного назначения.

По данным САП, чиновникам инкриминируется преступление по ч.2 ст.28 ч.2 ст.364 (организация злоупотребления и злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Сам Садовый заявил: "В любой цивилизованной стране мира молятся, привлекают инвестора, а у нас бьют".

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