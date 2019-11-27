Приемная президента и комитеты ВР в центре Киева остаются без отопления из-за аварии полугодовой давности, - Бекешкина

Об этом написала в Facebook директор Фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива Ирина Бекешкина, передает Цензор.НЕТ.

"Мерзнет, ​​замерзает Институт социологии в самом, как говорится центре столицы, на Шелковичной, 12, рядом со всеми ветвями власти. Скажете, вот странность! Ну, трубу где-то прорвало и что? А, может, немного решили социологов заморозить, чтобы, того, ну, считали "правильно"? Но дьявол, как известно, кроется в деталях. Во-первых, трубу прорвало еще в апреле, полгода назад. Скажете, то еще старая власть… Но тогда было тепло, а холодно - уже при новой… А, во-вторых, не только социологи мерзнут, у нас "интересная" компания. На первом этаже Института социологии находится приемная президента. И сейчас прием посетителей ограничен.

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А другие замерзшие "компаньоны" еще интереснее. В общем, трубу прорвало в доме №12б, а там (пауза, глубоко вдохните и выдохните) - Государственный строительный комитет управления делами Верховной Рады Украины. И тоже мерзнут! И еще без тепла это шикарное здание по Шелковичной, 14, где, вроде бы, и содержится именно Управление делами ВР. И тоже мерзнет! Институт писал в Офис президента Богдану, тот посоветовал обратиться в Верховную Раду (а приемная президента мерзнет!), обратились к Разумкову, тот ответил, что письмо получил. И что? Все мерзнут. Вот такая труба - ну просто зачарованная какая-то", - написала она.

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