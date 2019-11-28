Украинским властям следует принять меры для продолжения расследований по делам Майдана, - Human Rights Watch

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Украинским властям следует принять меры для продолжения расследований и обеспечить сохранение всех результатов работы, уже проделанной по делам Майдана. Правительство должно разработать процедуры, чтобы следователи, которые работали над этими делами, могли и дальше участвовать в работе", - отмечают в правозащитной организации.

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Подчеркивается, что на прошлой неделе все текущие дела о преступлениях на Майдане 2013-2014 годов были фактически прекращены, когда большинство из них были переданы из Генпрокуратуры Государственному бюро расследований. В то же время, ни одному конкретному подразделению ГБР не было поручено заниматься расследованиями дел Майдана.

"Семьи жертв преступлений, связанных с Майданом, не должны ждать так долго правосудия, которое оказалось под угрозой из-за бюрократии", - подчеркивают в Human Rights Watch.

Напомним, 21 октября генпрокурор Рябошапка подписал приказ о создании департамента процессуального руководства (не путать с досудебным расследованием) в производствах о преступлениях, совершенных в связи с протестами 2013-2014 годов, а через два дня бывшего начальника управления специальных расследований ГПУ, которое занималось делами Майдана, Сергея Горбатюка уволили из Генпрокуратуры. Департамент ГПУ по расследованию дел Майдана возглавил бывший замначальника другого подразделения Виктор Мысяк, его замом стал Алексей Донской из управления Горбатюка.

С 20 ноября 2019 года Генеральная прокуратура потеряла функцию следствия. В связи с этим Управление специальных расследований подлежит расформированию. Его сотрудникам предложили выбор: продолжить следствие в составе Государственного бюро расследований или осуществлять процессуальное руководство по этим делам в ГПУ после переаттестации. Горбатюк отказался писать заявление на переаттестацию по установленному руководством Генпрокуратуры образцу, так как, по его мнению, оно не соответствует действующему законодательству.

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Следствие по делам Майдана остановлено минимум до 3 декабря, из-за того, что в Верховной Раде не успели проголосовать за изменения в закон о ГБР.