Зону отчуждения в Чернобыле с начала года посетили 120 тысяч туристов, - врио профильного госагентства Ковальчук

Об этом во время выступления в парламенте сказал врио главы Государственного агентства по управлению зоной отчуждения Александр Ковальчук, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Зона отчуждения является одной из самых узнаваемых на мировом уровне туристических локаций. Чернобыль показал себя как хороший имиджевый и экономически выгодный регион Украины. Следует отметить, что с начала 2019 года зону отчуждения посетили почти 120 тыс. человек. Из них 80% - иностранцы", - отметил Ковальчук.

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Он добавил, что агентство постоянно развивает инфраструктуру и разрабатывает новые маршруты.