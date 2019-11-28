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28.11.19 07:46

Наемники РФ за сутки 9 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе: 2 украинских воинов ранены, 1 - получил боевую травму, - штаб ОС

27 ноября вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

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Об этом говорится в сводке пресс-центра ООС по состоянию на 07:00 28 ноября 2019 г., передает Цензор.НЕТ.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" российские оккупационные войска осуществили 6 обстрелов: вблизи Старогнатовки и Березовой - из подствольных гранатометов и стрелкового оружия; дважды вблизи Марьинки - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; неподалеку Водяного, что на Приазовье - из автоматических гранатометов и стрелкового оружия; вблизи Красногоровки - из крупнокалиберных пулеметов", - говорится в сводке.

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"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" зафиксированы 3 вражеских обстрела: неподалеку от Пивденного - из РПГ и автоматических гранатометов; вблизи Шумов - из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия; вблизи Попасной - из стрелкового оружия", - добавили в штабе ООС.

Вчера, 27 ноября, ранения в результате обстрелов получили два военнослужащих Объединенных сил. Еще один наш защитник получил боевую травму.

С начала этого периода российские оккупационные войска, из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, вели огонь в районе Новолуганского. Потерь с нашей стороны нет.

Наемники РФ за сутки 9 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе: 2 украинских воинов ранены, 1 - получил боевую травму, - штаб ОС 01

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