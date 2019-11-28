США будут работать, чтобы заставлять Россию выполнять взятые на себя обязательства, - заявление Госдепартамента перед нормандским саммитом

Заявление Госдепартамента США зачитала пресс-секретарь ведомства Морган Ортегус, передает Цензор.НЕТ.

"Соединенные Штаты уверяют в своей непоколебимой поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины накануне встречи в нормандской формате 9 декабря с участием Украины, Франции, Германии и России - первой такой встречи с 2016 года. Соединенные Штаты будут работать с союзниками и партнерами, чтобы и в дальнейшем заставлять Россию выполнять взятые на себя обязательства по минским соглашениями и начать процесс мирного восстановления полного суверенитета Украины над Донбассом. Это было бы первым шагом к полному восстановлению территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, включая ее территориальные воды", - говорится в заявлении.

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"В течение последних недель Президент Украины Зеленский делал осторожные, но нелегкие шаги на пути к миру и реформам, которые включают: дипломатические контакты для продвижения мирного процесса; содействие разведению сил вдоль линии разграничения; укрепление верховенства права; создание более благоприятного инвестиционного климата; и благоустройство оборонного сектора Украины. США приветствуют Украину с введением реформ, необходимых для ее долгосрочной безопасности и процветания. Соединенные Штаты поддерживают Украину в том, как она движется вперед на пути к мирным переговорам", - резюмировали в Госдепе США.