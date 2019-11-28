В каждой области Украины появится госпитальный округ, - Скалецкая

Об этом в эфире "Нині вже" ("Прямо сейчас") на hromadske заявила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая, передает Цензор.НЕТ.

Она отметила, что некоторые области сразу решили делать один госпитальный округ на регион, в других объединялись несколько районов.

"После довольно долгих экспертных и других обсуждений и решений, в том числе после согласований с регионами, было принято решение, что все-таки лучший способ — рассматривать маршрут пациента, куда ему ехать, как направлять, какая есть возможность организации всех видов услуг, доступных для пациента — это госпитальный округ на область", — сказала министр.

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Скалецкая отметила, что это позволит определить маршрут пациента и "посмотреть", как будет выглядеть сеть заведений.

"И таким образом мы будем видеть, где нам еще нужно доинвестировать на оборудование по определенным государственным программам. Например, у нас запланировано в бюджете на следующий год из специального фонда строительство 25-30 современных приемных отделений экстренной медицинской помощи с необходимым оборудованием и возможностями", — рассказала она.

Министр уточнила, что Минздрав будет смотреть, где в первую очередь необходимо эти отделения создавать.

Процесс создания госпитальных округов в Украине стартовал в 2017 году, он призван оптимизировать количество и качество государственных медицинских учреждений и улучшить систему медицинского обеспечения страны.

Создание таких округов должно упорядочить медицинскую сеть, чтобы у пациента был гарантированный доступ — физический и временной — к качественной услуге в любой сфере базовой медпомощи. Это должно способствовать эффективному расходу государственных средств, чтобы, например, в районах не было больниц с идентичными функциями, и они не простаивали пустыми.

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Сортировать госпитальные округа должны по двум принципам: во-первых, должна быть обеспечена доступность гражданина к качественной помощи, во-вторых, заведения, где предоставляется эта помощь, должны иметь надлежащую нагрузку, чтобы поддерживать надлежащую квалификацию медицинских специалистов.