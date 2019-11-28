США планируют сократить финансирование НАТО и направить деньги на поддержку Украины, - CNN

О таком плане CNN рассказали осведомленные источники, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Сейчас доля США в общем бюджете Альянса - около 22%, но у американского президента Дональда Трампа якобы стремятся сократить вклад примерно до 16% - почти до уровня Германии (14,8%). Образовавшийся дефицит, рассчитывают в Белом доме, покроют другие страны Альянса.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США будут работать, чтобы заставлять Россию выполнять взятые на себя обязательства, - заявление Госдепартамента перед нормандским саммитом

"Это в значительной степени символический шаг, поскольку прямой бюджет НАТО относительно невелик - около $2,5 млрд, и он отделен от национальных оборонных бюджетов, которые, как рекомендует НАТО, должны составлять не менее 2% ВВП (выполняют только восемь из 29 членов НАТО)", - сообщает CNN.

Один из представителей Пентагона заявил, что сэкономленные США деньги помогут профинансировать другие американские военные усилия и меры безопасности в Европе, включая программы поддержки стран-союзников, не входящие в НАТО, - Украины и Грузии, "поскольку они находятся на передовой противостояния с Россией в Восточной Европе", - отмечает CNN.