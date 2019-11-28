Запуском "Северного потока-2" Германия способствует экономическому удушению Украины, - Юрий Витренко

Об этом заявил исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в интервью Deutsche Welle, передает Цензор.НЕТ.

По словам Витренко, Германия с запуском газопровода лишает Украину роли главного транзитера российского газа в Европу.

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"Речь не о том, что отнимет роль главного транзитера, а о том, что транзита через территорию Украины не будет вообще. С запуском "Северного потока-2" можно ожидать, что транзита через территорию Украины не будет. И Германия должна понимать, что она таким образом способствует экономическому удушению Украины. Доходы от транзита являются очень существенными для украинской экономики, а весь украинский и восточно-европейский газовый рынок был сформирован на ожиданиях того, что газ будет идти с востока на запад. А такие радикальные изменения - теперь газ должен идти с запада на восток, на восток Украины по крайней мере - это угроза стабильности поставок в регионе. И Германия как один из лидеров Европейского Союза должна это осознавать", - заявил Витренко.