ГБР со спецназом "Альфа" пришли с обыском к волонтерке Звиробий. ВИДЕО

На видео Звиробий сначала отказывается открывать двери и говорит, что будет ждать адвоката, после чего ей сообщили, что будут "ломать двери", если она не откроет добровольно. После того, как силовики оказались внутри, они сообщили, что находящиеся с ними женщины являются понятыми, а также приказали отдать мобильные телефоны Звиробий и другой женщины, чей голос слышен на трансляции за кадром. После этого видео оборвалось, передает Цензор.НЕТ.

Также один из силовиков сообщил, что "для обеспечения безопасности на месте присутствуют оперативные сотрудники СБУ и спецподразделения "Альфа".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ГБР направило в ГПУ проект сообщения о подозрении нардепу Федыне и волонтерке Звиробий за высказывания в адрес Зеленского

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, во вторник, 26 ноября следователи ГБР направили в Генпрокуратуру проект сообщения о подозрении в угрозе убийством в отношении президента Украины народному депутату и гражданке.

Речь идет о высказываниях нардепа Софии Федыны и волонтерки Маруси Звиробий.

27 октября они во время совместной трансляции в соцсетях, посвященной визиту президента Владимира Зеленского в Золотое Луганской области, предположили, что во время одной из поездок на Донбасс президент может попасть под обстрел или стать жертвой покушения. "Кто-то думает, что он бессмертен", - сказала тогда Федына о Зеленском.

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Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков после этого заявил, что такие высказывания "не приближают нас к единению в обществе и завершению войны". А заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко после этого пообещал, что политсила обратится в правоохранительные органы.

Сама Федына говорит, что критики обратили внимание только на форму, но не на содержание ее слов. "И да, я подчеркну еще раз, я очень хочу, чтобы президент Зеленский на своей шкуре ощутил все прилеты", - заявила она.

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка подтвердил открытие производства из-за высказываний нардепа Федыны в адрес Зеленского.