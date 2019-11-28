РФ отправила на оккупированную территорию Донбасса 93-й "гумконвой", состоящий из 42 полупустых грузовиков, - Госпогранслужба

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

Отмечается, что 93 "гумконвой" состоял из 42 автомобилей.

"Его перемещение, как и предыдущих, происходило с грубым нарушением норм международного и отечественного законодательства и согласованных с Международным комитетом Красного Креста модальностей. Украинская межведомственная группа осуществляла только визуальное наблюдение без выполнения контрольных функций", - сообщили в погранслужбе.

В грузовиках якобы перевозили детское питание, оборудование и медикаменты. Однако, учитывая то, что груз перемещался в закрытых упаковках, украинской группе из пограничников и таможенников не удалось получить информацию о его содержании, характер и номенклатуру.

Кроме того, загруженность транспортных средств составляла около 70%.

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Отмечается, что в этом году это девятый такой "гумконвой".

Как известно, начиная с 2014 года, с начала российской агрессии против Украины, Россия незаконно отправляет на Донбасс колонны грузовиков, которые называет "гуманитарным конвоем".

Официальный Киев не раз заявлял, что российский "гумконвой" попадает на территорию Украины с нарушением всех процедур, поскольку его не проверяют должным образом ни украинские пограничники и таможенники, ни представители Международного комитета Красного Креста.

МИД Украины не раз требовал от России прекратить нарушение суверенитета Украины под предлогом доставки так называемой "гуманитарной помощи".

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