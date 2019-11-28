США готовы оказывать давление на Россию для достижения мира на Донбассе, - Помпео

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в своем Twitter сообщил Госсекретарь США Майк Помпео.

По словам дипломата, США готовы работать с союзниками, чтобы надавить на Россию и заставить ее прекратить агрессию.

"Соединенные Штаты поддерживают Украину в ее усилиях по достижению мирного урегулирования на востоке. Наша поддержка суверенитета Украины остается неизменной, и мы полны решимости работать с нашими союзниками и партнерами, оказывая давление на Россию, чтобы она выполнила свои обязательства", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Госсекретарь США Майк Помпео заявил о необходимости изыскать точки соприкосновения для сотрудничества с Россией, однако, по его словам, Вашингтон продолжит оказывать сопротивление действиям России в Украине и Сирии.

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