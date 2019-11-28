"Не примете закон - не будет наполнения бюджета": Арахамия "шантажировал" нардепов для принятия закона об игорном бизнесе

Об этом пишет в своей статье "Новые рыцари мальтийского ордена. Станет ли Украина игорным офшором?" журналистка Цензор.НЕТ Татьяна Николаенко.

Месяц назад Цензор.НЕТ уже писал о перипетиях вокруг последнего вопроса, в связи с тем, что группа лоббистов пыталась выписать закон под он-лайн гемблинг. В середине октября в парламент был подан кабминовский законопроект, а через 3 недели к нему были поданы еще 6 альтернативных, и 2 - об изменениях в бюджетный и налоговый кодекс для урегулирования сферы.

В понедельник, 25 ноября, народные депутаты четырех комитетов провели закрытую встречу с партнером компании Pharumlegal, Филиппом Влемминком, который уже много лет консультирует государства ЕС в сфере игорного бизнеса и представлял ЕС в судебных спорах.

По его словам, сфера азартных игр никогда не должна рассматриваться как драйвер для наполнения бюджета. Потому что первое задание для законодательства в сфере азартных игр – это то, как защитить потребителя и предотвратить отмывание денег.

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"Украинская реальность выглядит совсем иначе. Глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия наполнение бюджета называл одной из первых целей. На заседании финансового комитета 19 ноября он заявил, что законопроект об игорном бизнесе нужно срочно принять, потому что в бюджет уже заложены поступления от этой отрасли в 3 миллиарда гривен. В тот же день аналогичное заявление сделала и Счетная палата. И тоже вспомнила про заложенные в бюджет миллиарды", - отмечает Николаенко.

Влеммник отмечает, что посчитать в первый год доходы от игорного бизнеса просто невозможно.

Эксперт Института будущего Александр Чебаненко и вовсе отмечает, что после того, как Юлия Тимошенко провела в 2009 запрет игорного бизнеса и оставила только лотереи, в стране осталось около 200 компаний, у которых есть лицензии на эту деятельность. И есть вероятность, что после принятия нового закона они все пойдут в суд и заблокируют выдачу новых лицензий. Так что бюджет вместо прибыли получит убытки.

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