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28.11.19 10:45

Нардепы требуют от Зеленского проверить, кто купил Херсонскую нефтеперевалку. ДОКУМЕНТ

Народные депутаты Андрей Деркач и Александр Дубинский требуют в обращении к Президенту проверить в рамках досудебного расследования проведение торгов по реализации Херсонской нефтеперевалки.

Об этом написал на своей странице в Фейсбук Деркач, опубликовав копию обращения к Зеленскому.

Согласно сообщению, Деркач и Дубинский требуют проверить в рамках досудебного расследования и дать правовую оценку порядку проведения торгов по реализации имущественного комплекса Херсонской нефтеперевалки.

"При этом уделить должное внимание покупателю объекта и происхождению денег, необходимых для завершения процедуры. Следует установить, не принадлежат ли деньги людям, приближенным к "ОПГ Януковича", – написал Деркач.

Он напомнил, что на прошлой неделе официальный интернет-портал ГП "Сетам" сообщил, что Херсонская нефтеперевалка бывшего министра экологии и природных ресурсов Злочевского реализована неустановленному покупателю за 200 млн. грн.

"Использование этого объекта исследовалось в ряде уголовных производств, связанных с незаконной деятельность так называемого "организованной преступной группировки Януковича". Кроме этого, Херсонская нефтеперевалка фигурирует в уголовных процессах как залоговый объект со значительно завышенной оценочной стоимости (почти в 5 раз – 1147 млн. грн. вместо 194 млн. грн. ), благодаря которому "ОПГ Януковича" удалось похитить у НБУ 800 млн. грн. – через подконтрольный "Реал Банк", – отметил Деркач.

Он подчеркнул, политика ГП "Сетам" при проведении торгов по реализации залоговых объектов – сохранение анонимности.

"Это позволяет представителям "ОПГ Януковича" вполне официально и законно возвращать свои активы в собственность через подконтрольные лица и ряд оффшорных компаний. И делается это на те же противоправно выведенные из страны деньги", – написал нардеп.

Тем временем, заявил Деркач, ГПУ заняла созерцательную позицию, а ее руководитель тянет время и таким образом содействует легализации средств, полученных преступным путем.

Как отмечается в обращении, во время досудебного расследования уголовного производства относительно противоправных действий Николая Злочевского, установлен ряд компаний, посредством которых не только выводили и отмывали средства, а и финансировали незаконное прикрытие вице-президентом США Д. Байденом преступной деятельности, как компании " Бурисма", так и "ОПГ Януковича". Речь идет о Kisaliano Holdings LTD, Rossseu Business Group LTD, Vestorgia Holdings LTD, Novapark Technics INC, Cipriato, Kuser, ООО "Остро", ООО "Всеукраинский Промышленный Союз" и других.

Нардепы требуют от Зеленского проверить, кто купил Херсонскую нефтеперевалку 01
Нардепы требуют от Зеленского проверить, кто купил Херсонскую нефтеперевалку 02
Нардепы требуют от Зеленского проверить, кто купил Херсонскую нефтеперевалку 03

Напомним, 20 ноября на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" народные депутаты Украины Андрей Деркач и Александр Дубинский требовали от президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа расследовать факты легализации $7,4 млрд "семьей" украинского экс-президента Виктора Януковича через американский инвестфонд Franklin Templeton Investments, близкий к Демпартии США.

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