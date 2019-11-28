Первым вопросом во время встречи в "нормандском формате" будет возвращение украинских военнопленных, - секретарь СНБО Данилов

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом он сказал в рамках заседания Национальной платформы "Диалог о мире и безопасной реинтеграции" в Киеве в четверг.

"Мы понимаем, с чем мы должны идти на нормандский формат. Первый вопрос - это возвращение наших военнопленных. К пребольшому сожалению, речь идет не о десятках, а сотнях людей, которые находятся в плену. Второй вопрос - это прекращение огня по всей линии фронта. У нас нет желания, чтобы продолжали убивать граждан Украины. Мы должны это прекратить. Третий вопрос - это понимание, что происходит с украинско-российской границей. До того времени, пока не будет возвращена украинская граница, пока там не будут стоять украинские военные, очень много процессов будут проходить крайне сложно и, я бы сказал, даже невозможно", - сказал Данилов.

Также он заявил, что у СНБО есть пять сценариев возвращения оккупированных украинских территорий, но отказался уточнять их.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Французской Республики Эмманюэлем Макроном. В результате разговора всеми сторонами согласована дата проведения встречи в "нормандском формате" - 9 декабря в Париже.

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