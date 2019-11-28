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28.11.19 11:57

Призываем отказаться от этой невежественной точки зрения, - Литва поддержала Украину на фоне решения Apple по Крыму

Литва разделяет возмущение Украины по поводу обозначения компанией Apple в своих приложениях Крыма российской территории .

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Об этом написал в Twitter министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, передает Цензор.НЕТ.

"Мы присоединяемся к Украине, которая выразила разочарование подходом Apple для обозначения Крыма как России. Мы призываем Apple отказаться от этой невежественной точки зрения, поскольку статус-кво в Крыму не изменился: его все еще оккупирует Россия, это украинская земля, в этой войне до сих пор гибнут люди", - написал Линкявичюс.

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Напоминаем, ранее стало известно, что в сервисах Apple, которыми пользуются граждане РФ, оккупированный Крым теперь отображается как территория России. Пользователи со всего остального мира по-прежнему видят его как территорию Украины.

Призываем отказаться от этой невежественной точки зрения, - Литва поддержала Украину на фоне решения Apple по Крыму 01

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