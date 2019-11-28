Суд отправил под домашний арест двух членов банды "Белое братство", подозреваемых в двойном убийстве в Никополе

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське", такое решение приняла коллегия Днепропетровского апелляционного суда.

Ранее Никопольский городской районный суд продлил срок содержания под стражей фигурантам, но защита подала апелляцию. В Днепропетровском апелляционном суде изменили меру пресечения обвиняемым с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест. В то же время прокурор просил отказать в удовлетворении апелляции и оставить фигурантов под стражей.

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Напомним, 10 февраля 2016 года в Никополе в автомобиле Geely Emgrand убили двух мужчин - Ризвана Тапаева и Илью Боднаря. Полиция задержала трех подозреваемых в совершении преступления - Дениса Подоляка, Романа Жмурко и Сергея Вороновского.

30 ноября 2017 года в Никопольском суде, во время 21-го судебного заседания отец Ризвана Тапаева подорвал две гранаты, опасаясь, что убийцы его сына могут выйти на свободу. Он и один обвиняемый - Сергей Вороновский, погибли. Десять человек госпитализировали.

Пострадавшие Тапаевы утверждают, что на месте преступления 10 февраля 2016 года было около семи человек, в том числе человек, которого следствие называет лидером никопольской преступной группировки "Белое братство" Ян Яцишин. Досудебное следствие установило, что на месте преступления был "Lexus" темного цвета, в котором мог находиться последний и который "также мог быть использован и адаптирован преступниками для совершения преступления", - говорится в постановлении суда. Подобное авто, которое двигалось из Никополя в Днепр, было остановлено полицейскими в Соленом сразу после убийства, им руководил именно Ян Яцишин. В автомобиле обнаружили оружие, а мужчина заявил, что транспорт и вещи в нем не его. Яцишин причастность к преступлению отрицает.

Ян Яцишин проходит свидетелем по этому делу, поскольку обвиняемые, по данным следствия, были членами его группировки. Но мужчину до сих пор не допросили. Сам Яцишин сейчас является фигурантом другого дела - его подозревают в организации покушения на умышленное убийство в Житомирской области.