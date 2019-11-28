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28.11.19 12:11

Николаевские чиновники присвоили 15 млн грн на закупке онлайн-учебников, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины разоблачила должностных лиц Николаевского облсовета, Департамента образования и науки облгосадминистрации и одного из местных коммунальных предприятий на присвоении бюджетных средств, предназначенных для школ региона.

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Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

В соответствии с Программой развития образования Николаевской области на 2017-2021 годы государство обеспечивает свободный и бесплатный доступ учащихся к онлайн учебникам и учебно-методическим пособиям.

Представители власти и местного самоуправления неправомерно внесли в расходы бюджета средства на закупку е-учебников. В сговоре с двумя коммерческими структурами, которые специализируются на предоставлении программных услуг, чиновники безосновательно провели тендер и перечислили фирмам средства на приобретение кодов доступа к электронным ресурсам.

Таким образом злоумышленники вывели из бюджета 15 млн грн и присвоили их.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины, продолжаются обыски по местам работы, жительства и в автомобилям фигурантов дела.

Изъяты печати, документация и электронные носители, содержащие информацию о сделках злоумышленников.

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Николаевские чиновники присвоили 15 млн грн на закупке онлайн-учебников, - СБУ 01
Николаевские чиновники присвоили 15 млн грн на закупке онлайн-учебников, - СБУ 02
Николаевские чиновники присвоили 15 млн грн на закупке онлайн-учебников, - СБУ 03

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