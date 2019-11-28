Более 70% украинцев не видят успехов новой власти в борьбе с коррупцией, расследовании резонансных дел и снижении тарифов ЖКХ, - опрос КМИС

Об этом свидетельствуют результаты соцопроса, проведенного в конце ноября Киевским международным институтом социологии (КМИС), передает Цензор.НЕТ.

Согласно обнародованному в четверг релизу с результатами соцопроса, три четверти респондентов (75%) заявили, что не видят успехов новой власти в деле снижения тарифов ЖКХ. Видят же успехи властей в этом вопросе 16%.

Около 14% украинцев заявили, что тратят на оплату услуг ЖКХ больше половины дохода семьи. "Если сравнить результаты этого исследования см опросому КМИС, проведенным в 2015 году по заказу Фонда Фридриха Эберта, то за 4 года доля домохозяйств, которые тратят больше половины дохода на коммунальные услуги, выросла более чем вдвое - с 6% до 14%. Доля тех, кто тратит на "коммуналку" от трети до половины дохода увеличилась с 16% до 21%. Соответственно, уменьшилось количество тех, кто тратит до 10% с 18% в 2015г до 12% в 2019г. Также уменьшилась доля тех, кто тратит от 10% до 30% с 48% до 41%", - говорится в релизе.

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При этом оценивая в конце ноября, какие из парламентских партий имеют самые продуманные и реалистичные решения для снижения цен на газ для населения Украины, 18% респондентов считали, что это "Слуга народа", 17% - что "Оппозиционная платформа - За жизнь", 15% - что это "Батькивщина", 4% - что это "Европейская солидарность", 1% - что это "Голос".

Помимо этого среди украинцев преобладает скептицизм относительно успешного для Украины разрешения вопросов стабильных поставок газа в страну и транзита российского газа в Европу по своей территории: 46% участников исследования сказали, что не видят успехов в деле решения этих проблем, 28% - видят.

Также украинцы в основном не усматривают успехов нового руководства страны в деле борьбы с коррупцией в высших эшелонах власти, как и не усматривают подвижек в продвижении расследований резонансных преступлений.

"Оценивая успешность новой власти в деле борьбы с коррупцией в высших эшелонах власти, 70% не видят успехов, 22% - считают, что успехи есть. Большинство опрошенных не видит продвижения в расследовании резонансных уголовных дел (таких 71%), отмечают успех только 17%. Такая же ситуация была и в начале ноября", - говорится в релизе.

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При этом к концу ноября почти сравнялось число граждан, позитивно и негативно оценивающих действия новых властей Украины в вопросе обеспечения свободы слова в стране: 47% считают, что новая власть успешна, 44% - что не успешна. В начале ноября ситуация была такова: 55% видели успехи в обеспечении свободы слова, 36% были не согласны с этим.





С 22 по 25 ноября КМИС провел опрос методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно оккупированны - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. В ходе опроса проведены 1500 интервью, погрешность выборки с вероятностью 0,95 не превышает 3%. Данные этого исследования сравниваются с результатами опросов КМИС, которые были проведены с 4 по 7 ноября, с 9 по 11 октября и с 6 по 19 сентября 2019 года.