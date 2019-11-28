Количество украинцев, недовольных работой Рады, возросло на 12% за месяц, - опрос КМИС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии.

"Оценка работы парламента в сравнении с началом ноября в конце месяца ухудшилась: на 9 процентных пунктов стало меньше тех, кто одобряет ее работу (45% и 36%) и на 12 процентных пунктов стало больше тех, кто не одобряет работу Рады (с 40% до 52%) . Оценка работы Рады ухудшается с октября", - говорится в сообщении.

К спикеру Дмитрию Разумкову положительно относятся в конце ноября 24% опрошенных, отрицательно - 16%.

Отмечается, что доля тех, кто относится к Разумкову негативно, значительно выросла в конце ноября по сравнению с началом ноября: с 9% до 16%.

Опрос проводился с 22 по 25 ноября срнеди взрослой части населения Украины (от 18 лет и старше). Всего было опрошено 1500 респондентов.

Погрешность выборки с вероятностью 0,95 не превышает 3%.

Напомним, ранее также сообщалось, что в течение осени доля тех, кто относится к Президенту Украину Владимиру Зеленскому положительно, уменьшалась.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Более 70% украинцев не видят успехов новой власти в борьбе с коррупцией, расследовании резонансных дел и снижении тарифов ЖКХ, - опрос КМИС