За август-октябрь 2019 налоговые проверки коснулись лишь 0,2% малого бизнеса, - ГНС

Также за этот же период налоговая провела 1100 плановых проверок, что на 200 меньше, чем в августе-октябре 2018 года.



Об этом сообщает Государственная налоговая служба Украины на своей официальной странице в Facebook.

"Количество внеплановых проверок за период работы ГНС, август-октябрь этого года по август-октября прошлого года, сократилось на треть. Доначисления по результатам проверок выросли почти вдвое", - прокомментировал результаты аудитов председатель ГНС Сергей Верланов.



По его словам, сухая статистика свидетельствует, что курс на сокращение проверок и уменьшение давления на бизнес, избранный обновленной ГНС, - уже дает результат.



"Мы усилили аналитическую работу, усовершенствовали систему отбора налогоплательщиков для проверок. То есть с проверкой приходим только тогда, когда есть все основания считать, что предприятие пытается уклониться от уплаты налогов", - подчеркнул Сергей Верланов.





Согласно свежим данным от ГНС, с августа по октябрь этого года плановые и внеплановые проверки коснулись 5,9% субъектов крупного бизнеса, 0,9% среднего бизнеса и лишь 0,2% малого.



Напомним, в "Киевстаре" отметили положительные изменения в подходе к налоговым проверкам.