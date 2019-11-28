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28.11.19 12:46

Иностранная компания планирует купить самолеты "Антонова" и зайти на украинский рынок перевозок, - Криклий

Иностранная компания рассматривает возможность захода на украинский рынок внутренних авиаперевозок в комплексе с покупкой самолетов авиапроизводителя "Антонова".

самолет,ан

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "УНИАН" заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Иностранные компании хотят зайти на внутренние перевозки, что очень странно. Ведь они менее доходные, чем международные. Этот вариант они рассматривают в комплексе с покупкой самолетов нашего производителя - "Антонова". Но давайте дождемся конкретных вещей, потому что пока это идея на словах, которую озвучивает инвестор", - сказал он.

При этом Криклий подчеркнул, что "Ан" может летать только внутри страны.

"Причина в том, что у него нет летного признания в Европе. Его и не будет, потому что это - конкуренция. Также у "Ан" нет разветвленной сети представительств, которая необходима для ремонта и поддержания самолетов. Сейчас "Антонов" не сможет это сделать", - сказал он.

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