Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
28.11.19 12:46

Актер из РФ приехал в Украину на кастинг и получил запрет на въезд из-за посещения оккупированного Крыма

В аэропорту "Борисполь" сотрудники Госпогранслужбы не пустили на территорию Украины российского актера, который прибыл для участия в кастинге.

Актер из РФ приехал в Украину на кастинг и получил запрет на въезд из-за посещения оккупированного Крыма

Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что гражданин Российской Федерации прибыл в Украину рейсом из Минска.

"Во время беседы россиянин сообщил, что в 2018 году въезжал на территорию временно оккупированной территории АР Крым через закрытые пункты пропуска. Как стало известно, гражданин РФ является актером, а в Украину прибыл для участия в кастинге одного из сериалов", - отметили в пресс-службе.

Россиянину отказали в пересечении границы и запретили въезд в Украину сроком на 3 года.

Читайте также: Сербский актер, которого Путин наградил медалью, заявил о запрете въезда в Украину

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100