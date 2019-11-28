Актер из РФ приехал в Украину на кастинг и получил запрет на въезд из-за посещения оккупированного Крыма

Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что гражданин Российской Федерации прибыл в Украину рейсом из Минска.

"Во время беседы россиянин сообщил, что в 2018 году въезжал на территорию временно оккупированной территории АР Крым через закрытые пункты пропуска. Как стало известно, гражданин РФ является актером, а в Украину прибыл для участия в кастинге одного из сериалов", - отметили в пресс-службе.

Россиянину отказали в пересечении границы и запретили въезд в Украину сроком на 3 года.

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