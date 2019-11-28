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28.11.19 12:55

Наемники РФ скрывают обстрелы позиций ООС, чтобы дискредитировать наших воинов, - разведка

Оккупанты скрывают обстрелы позиций подразделений Объединенных сил и провоцируют наших воинов на открытие ответного огня, тем самым террористы хотят дискредитировать ВСУ.

Наемники РФ скрывают обстрелы позиций ООС, чтобы дискредитировать наших воинов, - разведка

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

"Командование ВС РФ принимает меры для повышения уровня сокрытия применения сил и средств соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ. В частности, противником усовершенствована система наблюдения воздушного пространства и доведение сигналов оповещения командирам подразделений о применении беспилотных летательных аппаратов миссии ОБСЕ с целью безотлагательного усиления режима маскировки, прекращения огня и ограничения перемещения вооружения и военной техники", - говорится в сообщении.

Таким образом противником обеспечивает скрытность обстрелов позиций подразделений Объединенных сил и провоцирования наших воинов на открытие ответного огня с целью дискредитации.

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