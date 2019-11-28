"Это исключительно политическое преследование", - Звиробий об обыске. ВИДЕО

Об этом Звиробий заявила в эфире канала Newsone, передает Цензор.НЕТ.

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"Оружие (изъяли. - Ред). Оно зарегистрировано. Оружие не было указано - как это письмо называется? - в постановлении не было указано, что они должны забрать мое оружие, но они забрали мое оружие. Говорят, забрали, потому что просроченное, но это не их дело вообще. Телефон забрали, оружие забрали. Блокнот с эмблемой десантно-штурмовых войск забрали. Там, между прочим, номер начальника разведки. Так что если ему будет кто-то странный звонить - пусть не удивляется", - рассказала Звиробий.

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"Я там видела подпись Трубы, а перед этим я видела записи из его кабинета, я считаю, что этого человека надо не уволить - его надо посадить. Это не у меня должен проходить обыск, а у него. Это исключительно политическое преследование", - заявила волонтерка.

По словам адвоката, у Звиробий забрали два ружья.

По словам Звиробий, в блокноте и телефоне нет "абсолютно ничего" из того, в чем ее обвиняют, поэтому она спокойно отдала эти вещи.

Она также добавила, что на обыск приехали три автобуса спецназа "Альфа".

28 ноября ГБР со спецназом "Альфа" пришли с обыском к волонтерке Звиробий.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, во вторник, 26 ноября следователи ГБР направили в Генпрокуратуру проект сообщения о подозрении в угрозе убийством в отношении президента Украины народному депутату и гражданке.

Речь идет о высказываниях нардепа Софии Федыны и волонтерки Маруси Звиробий.

27 октября они во время совместной трансляции в соцсетях, посвященной визиту президента Владимира Зеленского в Золотое Луганской области, предположили, что во время одной из поездок на Донбасс президент может попасть под обстрел или стать жертвой покушения. "Кто-то думает, что он бессмертен", - сказала тогда Федына о Зеленском.

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Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков после этого заявил, что такие высказывания "не приближают нас к единению в обществе и завершению войны". А заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко после этого пообещал, что политсила обратится в правоохранительные органы.

Сама Федына говорит, что критики обратили внимание только на форму, но не на содержание ее слов. "И да, я подчеркну еще раз, я очень хочу, чтобы президент Зеленский на своей шкуре ощутил все прилеты", - заявила она.

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка подтвердил открытие производства из-за высказываний нардепа Федыны в адрес Зеленского.