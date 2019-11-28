Ямочный ремонт дорог планируем убрать уже в 2020 году, - Криклий

Об этом Владислав Криклий рассказал в интервью УНИАН, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы планируем придерживаться идеи "Укравтодора" с 2020 года отказаться от ямочных ремонтов", - сказал он.

При этом Криклий отметил, что "Укравтодор" начал отказываться от этой идеи еще при бывшем руководителе ведомства Славомире Новаке.

"Они поняли, что не очень готовы. С другой стороны, на ямках значительно легче "резать" ресурсы, чем на капитальном ремонте дорог. Ведь трудно проверить, какая яма была отремонтирована", - сказал он.

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