У СНБО есть пять сценариев по реинтеграции Донбасса, - Данилов

Об этом Данилов сообщил на заседании Национальной платформы "Диалог о мире и безопасной реинтеграции", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"В Совете нацбезопасности и обороны есть пять сценариев, каким способом мы должны осуществить реинтеграцию Донбасса", - отметил секретарь СНБО.

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При этом он выразил сожаление, что не может сообщить подробности этих пяти сценариев, но отметил, что работа над ними продолжается.

"Я могу вам сказать, поверьте, все эти пять сценариев, они должны быть только в пользу нашей страны, поэтому я уверен, что все у нас будет хорошо, победа будет за нами. Мы обязательно вернем границы Донецкой и Луганской областей, и мы обязательно вернем наш Крым", - добавил секретарь СНБО.

Данилов также подчеркнул, что в СНБО анализируют не только процессы, которые происходят внутри страны, но и то, что происходит извне, поэтому предложения Президенту готовятся с учетом больших объемов данных от разведывательных органов и международных партнеров, которыми располагает СНБО, пишет Укринформ.

Среди первоочередных задач глава Совбеза назвал возвращение пленных, прекращение огня по всей линии фронта, возвращение под контроль Украины участка российско-украинской границы, проведение выборов согласно украинскому законодательству на временно оккупированных частях Донецкой и Луганской областей.

Он также отметил, что гуманитарный акцент на сегодняшний день для руководства государства является приоритетным, ведь определенная часть граждан Украины оказалась в оккупации.

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"Мы должны дать возможность пересекать линии столкновения, а на самом деле это линия фронта, человеческим способом ... И наша задача - сделать как можно больше пунктов (КПВВ - ред.), чтобы граждане Украины могли свободно передвигаться", - подчеркнул Данилов.

Отвечая на вопрос о возможности разведения войск по всей линии столкновения, секретарь СНБО сообщил: "Я хочу сказать - да, мы за разведение. Но оно должно быть в наших интересах. Это разведение должно гарантировать нам, что негативные последствия от этого разведения будут равны нулю. Если этого не будет, то никакого разведения не будет".

Он также напомнил, что есть технологические вопросы и украинская сторона не на всех участках готова делать разведение.