"Какая автономия? На Закарпатье 1,2 млн украинцев, венгров - 150 тыс.", - посол Венгрии Ийдярто про заявления о сепаратизме в регионе

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в интервью "Главкому".

"Да какая автономия? На Закарпатье 1,2 млн украинцев, венгров - 150 тыс. Какие предпосылки есть к сепаратизму, автономии? Или в Киеве думают, что большинство украинцев совсем "не наши", они прословацкие, провенгерские? Закарпатье - всегда была интересная территория, но никогда там конфликтов между украинцами и другими нациями не было. После Первой мировой войны наши территории отошли Чехословакии, Трансильвания отошла Румынии. Выходит, Венгрия сделала ошибку, не уничтожив нацменьшинства в свое время, чтобы не дать потом повод аннексировать свои территории? Но разве это правильная логика? Нет. Это логика войны, логика конфликта, которой не должно быть", - заявил Ийдярто.

По его словам, заявления в публичном пространстве о "агрессии Венгрии на Закарпатье" и "у нас будет второй Крым" только вредят венгерско-украинским отношениям, а также ухудшают атмосферу для местных жителей Закарпатья. Он отметил, что понимает сложность ситуации между Украиной и Россией, однако соблюдение прав нацменьшинств - "это существующие практики в Европе, которые учитывают национальный фактор".

Посол отметил, что венгерская поддержка для Закарпатья, которая касается не только венгров, хорошо способствует развитию этой территории.

Напомним, отношения Украины и Венгрии ухудшились после принятия осенью 2017 года Верховной Радой нового закона об образовании. Венгрия блокирует проведение заседаний Комиссии Украина-НАТО, заявляя о якобы нарушении прав венгров, проживающих в Украине, из-за положения закона, которым определено, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык.

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