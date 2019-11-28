Украинцы могут официально выиграть $243 миллиона в лотерее США, скидки Черной пятницы

Сайт TheLotter.com отмечает возрастающий интерес к популярной лотерее США, и уже запустил беспрецедентную акцию для всех желающих зарегистрироваться на сайте и принять участие в пятничном тираже с значительным дисконтом.

Ближайший тираж американской лотереи Мега Миллионы состоится в пятницу, 29 ноября, в 23:00 по североамериканскому восточному времени, и на кону огромный джекпот, $243 миллионов. Принять участие в тираже может каждый, вне зависимости от страны проживания.

Выигрышные номера по результатам прошлого тиража – 8, 27, 29, 38, 43 и "мегабол" 13. Никому не удалось угадать все номера, выпавшие в ходе последнего розыгрыша. Поэтому, в ближайшую пятницу, 29 ноября, размер джекпота составит $243 млн ($167,4 млн при получении приза одним платежом)! Не упустите шанс изменить свою жизнь - гарантируйте свое участие в ближайшем тираже сегодня!

К слову, сейчас участвовать в лотерее США Мега Миллионы выгоднее, чем когда либо! На сайте TheLotter.com действует беспрецедентная акция, билеты лотереи Мега Миллионс для всех новых зарегистрировавшихся пользователей продаются со скидкой 30%! Акция действительна до вечера субботы.

Как официально играть в Мега Миллионс - США из Украины

Принять участие в тираже Мега Миллионс, будучи гражданином Украины, можно двумя способами.

Пересечь границу и приобрести билет лично

Можно лично отправиться в США, чтобы приобрести билет лотереи Мега Миллионс у официального ритейлера, при условии, что потом билет не будет покидать пределов США.

Зарегистрироваться на сайте и принять участие в лотерее онлайн

Участвовать в лотерейных тиражах США из Украины так же просто, как если бы вы находились там лично. Все, что для этого нужно сделать - купить лотерейные билеты Мега Миллионы к тиражам, которые проходят в Орландо, каждый вторник и пятницу в 23:00 EST на сайте TheLotter онлайн!

Выбирайте 5 основных номеров от 1 до 69, а также шар "мегабол" из диапазона 1-26, совпадение которых позволит сорвать баснословный американский джекпот или 8 второстепенных призов!

theLotter.com – первая в мире служба доставки лотерейных билетов, которая позволяет людям заказывать официальные лотерейные билеты со всего мира, не взимая комиссий с выигрышей.

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